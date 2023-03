Guidonia | chi erano i piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello morti nell’incidente aereo

Leggi su open.online

(Di martedì 7 marzo 2023) Nello scontro in volo tra due aerei dell’Aeronautica militare durante una missione di addestramento nei pressi diMontecelio, vicino Roma, hanno perso la vita i due, gli ufficialientrambi in servizio al 60esimo Stormo dell’Aeronautica militare di. Uno dei velivoli è precipitato in un prato, vicino a un centro commerciale e al laghetto san Giovanni, mentre l’altro è caduto tra le case, nel centro abitato di Colle Fiorito. Il tenente colonnello, 48 anni, era originario di Taranto, in Puglia, dove era nato il 5 febbraio 1975 e abitava a. Era entrato in Aeronautica a 21 anni, al 117esimo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. ...