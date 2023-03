Guidonia aerei precipitati, i testimoni: 'Pilota eroe ha evitato le case' (Di martedì 7 marzo 2023) Il sindaco Mauro Lombardo parla di 'miracolo ed eroismo'. Tra le persone che hanno assistito all'incidente, uno dei due piloti avrebbe fatto un'ultima disperata manovra per evitare una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Il sindaco Mauro Lombardo parla di 'miracolo ed eroismo'. Tra le persone che hanno assistito all'incidente, uno dei due piloti avrebbe fatto un'ultima disperata manovra per evitare una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Profonda tristezza per la morte dei due piloti nell’incidente avvenuto questa mattina alle porte di Roma. A nome di… - Tg3web : Due piloti dell'Aeronautica militare sono morti questa mattina in uno scontro tra velivoli ultraleggeri a Guidonia,… - eziomauro : Guidonia, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare durante un'esercitazione : morti i due piloti - la Repubb… - ilgiornale : Due velivoli Siai Marchetti S.208 dell'Aeronautica militare si sono scontrati in volo durante una missione di addes… - sherpa810 : RT @EsteriLega: Tragedia a Guidonia, alle porte di Roma: due aerei ultraleggeri Sai Marchetti 208 di addestramento militari si sono scontra… -