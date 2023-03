GUIDA TV 7 MARZO 2023: SEI DONNE, CHELSEA-BORUSSIA, LE IENE, BELVE E I TALK POLITICI (Di martedì 7 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 – Sei DONNE: Il Mistero di Leila (1°Tv) Serie Tv S1E3-423.35 – Porta a Porta TALK Show 20.30 – Striscina la Notizina Tg Satirico 21.00 – CHELSEA-BORUSSIA Dortumund Calcio 22.55 – Champions League Live TALK Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – BELVE Interviste con Francesca Fagnani 23.15 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.15 – Le IENE Show Inchieste con Belen Rodriguez e Max Angioni 01.10 – Chucky (1°Tv) Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 – Sei: Il Mistero di Leila (1°Tv) Serie Tv S1E3-423.35 – Porta a PortaShow 20.30 – Striscina la Notizina Tg Satirico 21.00 –Dortumund Calcio 22.55 – Champions League LiveShow Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 –Interviste con Francesca Fagnani 23.15 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.15 – LeShow Inchieste con Belen Rodriguez e Max Angioni 01.10 – Chucky (1°Tv) Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – ...

