Guida Sicura | con la rete è tutto …Appost!

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIndurre i ragazzi, attraverso il gioco, a riflettere sui rischi che si corrono se soggetti ain stato di ebrezza. È l’obiettivo del progetto “AppOst!”, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che vede Moby Dick ETS quale ente capofila di progetto. L’iniziativa, contro l’uso di alcool e droghe alla, prevede il coinvolgimento di giovani dai 16 ai 30 anni in attività ludico-formative sia all’interno degli istituti scolastici che sul territorio. Durante la conferenza stampa, alla quale ha partecipato l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, è stata presentata anche l’App realizzata dal progetto che, tra i partner, coinvolge anche La Centrale del Latte di Salerno. Sulle buste della Centrale sarà infatti stampato, come ha spiegato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emmabonino : Il congresso di @Piu_Europa ha definito e riconfermato i nostri valori politici. Buon lavoro al segretario… - motorionline : #Pneumatici invernali per la guida sicura nella stagione fredda: i test di #Assogomma a #Livigno… - antonio_randino : @bernardogianni 'Non avevo ne guida ne luce fuorché quella che mi brillava nel cuore; quella luce mi guidava più si… - ecocomunicatori : RT @Barney1404: L’empatia rende più sicura anche la guida. Un bell’articolo di #DanielaNatali su @Corriere nel dorso #Salute Ma quanta empa… - Havlsey94 : RT @mikeymyyangel: @DIECIKSCALE la mie preferite erano 'l'assunzione di alcool rende più sicura la guida, perché annulla la stanchezza' e… -

La vettura con gomme invernali è riuscita ad affrontare il percorso garantendo sempre unae precisa. La vettura equipaggiata con pneumatici estivi invece ha dato al conducente la ...A velocità più elevate, invece, lo sterzo si irrigidisce per offrire al conducente unapiùe stabile. C'è anche un sistema di climatizzazione che, oltre a fornire aria fresca costante ...Cosail cambiamento Quella di Chiara è una storia comune a moltissime altre donne che negli ... "A volte le persone mi chiedono: ma seidi voler mettere a disposizione dei tuoi ospiti ...

Guida Sicura, con la rete è tutto …Appost! - Salerno anteprima24.it

Un profumo, un tappeto, una maschera per il viso, un libro di lettere destinate a Yves Saint Laurent: come raccontare la città attraverso i suoi oggetti più iconici ...Questa potrebbe essere davvero una decisione controversa ma sembra tutto vero. L’utilizzo del cellullare in auto come sappiamo può causare distrazioni che si possono rivelare fatali alla guida ma semb ...