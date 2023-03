Guerra Ucraina, la Cina minaccia gli Usa: 'Cambino strada o conseguenze catastrofiche' (Di martedì 7 marzo 2023) Intanto continuano gli scontri a Bakmuth: nella notte le forze russe hanno effettuato 50 attacchi aerei. Zelensky: 'Ordinato rinforzi. Nessuna zona del Paese sarà ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Intanto continuano gli scontri a Bakmuth: nella notte le forze russe hanno effettuato 50 attacchi aerei. Zelensky: 'Ordinato rinforzi. Nessuna zona del Paese sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - ale_dibattista : Ricordare la propaganda che hanno fatto (ed abbiamo subito) sulla guerra in Afghanistan (gran parte della quale ven… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Video shock, 'russi uccidono un prigioniero ucraino disarmato'. Secondo Ukrainska Pravda, i militari di… - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Muovendosi tra le campagne di questo fronte si sentono pochi colpi di artiglieria. Un comandante dell'esercito ucraino ci… - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Il repubblicano Cruz. «Il governo finanzia entrambe le parti della guerra in Ucraina. Hanno inondato con miliardi di dolla… -