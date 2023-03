Guerra in Ucraina: allarme nucleare? Se ne parla a “Casa Italia” sulla Rai (Di martedì 7 marzo 2023) Guerra in Ucraina: allarme nucleare? Putin ha annunciato la sospensione del trattato New Start, il reciproco controllo degli armamenti nucleari tra Usa e Russia. A “Casa Italia”, nella puntata in onda oggi, Roberta Ammendola ne parla con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa Italiane e analista dell’Istituto Affari Internazionali; Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca; Alessandro Marchetti, inviato Rai a New York e Vittorio Emanuele Parsi, politologo, professore di Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si parla poi di arte per ricordare Piero Vannucci, detto il Perugino: a 500 anni della sua morte, file lunghissime a Perugia per visitare la mostra ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023)in? Putin ha annunciato la sospensione del trattato New Start, il reciproco controllo degli armamenti nucleari tra Usa e Russia. A “”, nella puntata in onda oggi, Roberta Ammendola necon il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesane e analista dell’Istituto Affari Internazionali; Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca; Alessandro Marchetti, inviato Rai a New York e Vittorio Emanuele Parsi, politologo, professore di Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sipoi di arte per ricordare Piero Vannucci, detto il Perugino: a 500 anni della sua morte, file lunghissime a Perugia per visitare la mostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - ale_dibattista : Ricordare la propaganda che hanno fatto (ed abbiamo subito) sulla guerra in Afghanistan (gran parte della quale ven… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Video shock, 'russi uccidono un prigioniero ucraino disarmato'. Secondo Ukrainska Pravda, i militari di… - MinnilluGRATIS : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina. Allarme aereo in tutto il Paese. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry #Peskov sostiene: 'Gli Usa stanno facen… - abunomnes : RT @elisamariastel1: Chomsky: Gli USA hanno fatto di tutto per ottenere il sostegno del Sud del mondo in Ucraina. Non ha funzionato. Uno d… -