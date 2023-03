Guendalina Tavassi si scaglia contro Sonia Bruganelli (Di martedì 7 marzo 2023) In una lingua intervista Guendalina Tavassi si è scagliata contro Sonie Bruganelli, a seguito delle parole su suo fratello L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 7 marzo 2023) In una lingua intervistasi ètaSonie, a seguito delle parole su suo fratello L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... movnwood : quanta verità - tramontibelli : RT @cercasivastit: GUENDALINA MAGISTRALE COME SEMPRE. Abuso di potere da parte di Sonia denigrando tavassi volutamente. Ha messo in diffico… - carmitrip91 : RT @Sandy___8: Non avevo letto ancora quest'intervista a Guendalina e la trovo PERFETTA. Quoto ogni singola parola, riflessione e difesa, n… - ESTANCA2 : Guendalina tavassi sempre una grandissima donna con F pesantissima #incorvassi - cercasivastit : GUENDALINA MAGISTRALE COME SEMPRE. Abuso di potere da parte di Sonia denigrando tavassi volutamente. Ha messo in di… -