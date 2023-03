Guendalina Tavassi accusa Sonia Bruganelli: “Abuso di potere” (Di martedì 7 marzo 2023) Guendalina Tavassi sta seguendo il Grande Fratello Vip 7 con molta attenzione. In più occasioni, ha parlato a favore di Edoardo e, anche questa volta, l’ha difeso a spada tratta. Si è detta contraria all’accanimento subito dal fratello da parte di Sonia Bruganelli. A parer sua è stata fin troppo dura nei suoi confronti. Inoltre, è convinta che la causa della cancellazione della puntata del 2 Marzo sia dovuta proprio al suo intervento. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Guendalina Tavassi dà la colpa a Sonia Bruganelli: “Gli ha fatto molto male” I concorrenti sono stati accusati di aver usato un linguaggio talmente colorito da spingere i vertici di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 marzo 2023)sta seguendo il Grande Fratello Vip 7 con molta attenzione. In più occasioni, ha parlato a favore di Edoardo e, anche questa volta, l’ha difeso a spada tratta. Si è detta contraria all’accanimento subito dal fratello da parte di. A parer sua è stata fin troppo dura nei suoi confronti. Inoltre, è convinta che la causa della cancellazione della puntata del 2 Marzo sia dovuta proprio al suo intervento. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,dà la colpa a: “Gli ha fatto molto male” I concorrenti sono statiti di aver usato un linguaggio talmente colorito da spingere i vertici di ...

