Guardiani della Galassia Vol. 3 da record: sarà il film più lungo della trilogia Marvel (Di martedì 7 marzo 2023) Emergono nuovi dettagli sulla durata dell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, che concluderà la trilogia di James Gunn iniziata nel 2014. La scanzonata banda di eroi dei fumetti è pronta a riunirsi per un'ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3, capitolo conclusivo della trilogia Marvel diretta da James Gunn. Ed è stato proprio il regista a dare nuove indicazioni sulla durata del film, suggerendo come sia il più lungo della trilogia. "sarà più lungo del primo e del secondo" ha scritto James Gunn su Instagram in risposta alla domanda di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) Emergono nuovi dettagli sulla durata dell'attesissimoVol. 3, che concluderà ladi James Gunn iniziata nel 2014. La scanzonata banda di eroi dei fumetti è pronta a riunirsi per un'ultima volta inVol. 3, capitolo conclusivodiretta da James Gunn. Ed è stato proprio il regista a dare nuove indicazioni sulla durata del, suggerendo come sia il più. "piùdel primo e del secondo" ha scritto James Gunn su Instagram in risposta alla domanda di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Napalm51 : RT @GiuliaTamagnin1: La #UE invece è il Quarto Reich: il suo 1° presidente fu infatti Walter Hallstein che era un giurista di Hitler, in q… - TartagliaNick : @LucaDiDon @ConteZero76 E che stiamo in Iran. Li i guardiani della rivoluzione Vigliano sulla morale. - alexbintqaboos1 : @elonmusk @jordanbpeterson Bisogna studiare. Studiare sempre. Allenare costantemente il cervello. Oggi si cerca di… - marucat_do : RT @MikamiShimako: GUARDIANI DELLA GALASSIA Volume 3 (2023) Trailer ITA del Film Marvel - hyukamiao : Björn Skifs - Michelangelo (1975), lui è lo stesso di Hooked On A Feeling (guardiani della galassia) -