Grumo Nevano e Frattaminore: arrestate 2 persone per spaccio (Di martedì 7 marzo 2023) Grumo Nevano e Frattaminore, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato: hashish, cocaina, marijuana e 2 bilancini di precisione Grumo Nevano e Frattaminore: Sabato mattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Pezzullo a Grumo Nevano un uomo a bordo di un'auto in cui hanno rinvenuto tre buste contenenti circa 1,2 kg di hashish, circa 155 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente. Successivamente gli operatori hanno controllato l'abitazione di un'altra persona in via Viggiano a Frattaminore dove hanno trovato in un congelatore non funzionante 5 dosi contenenti ...

