Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giul9801 : RT @Virus1979C: Grillo:'Elly Schlein? Va benissimo!' ha risposto a proposito della nuova segretaria del Pd lasciandosi andare a una provoca… - Lorellastelle : @Astreavera @MauroSeverino11 @AzzolinaLucia @MassimoBugani @beppe_grillo hai visto le ultime dichiarazioni di Grillo sulla schlein? - Virus1979C : Grillo:'Elly Schlein? Va benissimo!' ha risposto a proposito della nuova segretaria del Pd lasciandosi andare a una… - eziomauro : M5S, Beppe Grillo: 'Elly Schlein va benissimo! Le nostre idee devono andare avanti con altri nomi' - la Repubblica - NATOlizer : Beppe Grillo punzecchia il Pd: 'Schlein? Per andare avanti dovranno dire le nostre idee' -

"EllyVa benissimo! Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti. Tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi. Fanno così". Lo dice Beppe, in un video che compare sul ..."EllyVa benissimo!" ha risposto Beppea proposito della nuova segretaria del Pd, lasciandosi andare a una provocazione: "Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti, tutte le ......Pd " convinto dall'onda", il partito che per anni ha descritto come il male assoluto, l'acerrimo nemico. Ma l'8 settembre 2007 era tra quelli che in Piazza Maggiore hanno visto Beppe...

Grillo,Schlein Benissimo. Nostre idee avanti con altri nomi - Politica Agenzia ANSA

A più di una settimana dalle primarie del 26 febbraio il Partito democratico non ha ancora pubblicato l’elenco ufficiale degli eletti in Assemblea nazionale. Negli ultimi giorni sono circolati alcuni ...La verde in modalità self si è attestata a 1,852 euro a litro e il gasolio a 1,809 euro. Aumenta però il prezzo del gasolio da riscaldamento a 1,586 euro ...