Grande Fratello Vip | Signorini rimprovera i concorrenti | Limite superato | chiediamo scusa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - OrnyKitty : Io salvo Gioele tra tutti i concorrenti in nomination la più vera la più leale ????, gli altri concorrenti della cas… - PattySmit4 : @sonovalery Brava Murgia ??Dana unica concorrente del Grande fratello maleducata e poco sana di mente... Hai fatto… -

Al 'Vip', Alfonso Signorini in apertura della trentanovesima puntata ha voluto chiedere scusa al pubblico a casa per il comportamento dei concorrenti degli ultimi tempi: 'La scorsa puntata ...La finale della settima edizione delVip si avvicina e il clima nella Casa sembra sempre più disteso. Il comportamento di Antonella Fiordelisi , che negli ultimi giorni si è integrata nel gruppo degli Spartani e si è ...Il pubblico dovrà scegliere tra: Milena, Nikita, Giaele, Alberto, Antonella, Davide e Luca Sono 7 i concorrenti a finire in nomination nella 39esima puntata del 'Vip' . Milena Miconi è la prima concorrente a finire al televoto nel corso della serata: l'ex primadonna del Bagaglino è finita in nomination a seguito di un meccanismo a catena ...

Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana prima finalista (voto 9), le scuse di Signorini (voto 0) Corriere della Sera

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Durante la puntata del 6 marzo, il conduttore rimprovera, su spinta di Pier Silvio Berlusconi, i vipponi per aver superato ancora una volta il limite. Ma forse il problema è a monte ...