Grande Fratello Vip: le news dell'ultim'ora sulla puntata del 6 marzo (Di martedì 7 marzo 2023) Le news dell'ultim'ora sul Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di ieri sera, lunedì 6 marzo. Chi è il primo finalista dell'edizione di quest'anno? E chi è finito in nomination? A seguire i fatti principali dell'ultima diretta di ieri e i video. Grande Fratello Vip: news ultim'ora sulla trentanovesima puntata Queste le news dell'ultim'ora del Grande Fratello Vip 7 sulla trentanovesima puntata di ieri sera. Oriana prima finalista del GF Vip 7 La storia si ripete. Un anno dopo Delia Duran, anche in questa edizione la prima finalista del Grande Fratello Vip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : togliere la puntata del 2 marzo del #GfVip da Mediaset Infinity? Un segnale di coerenza dopo la cancellazione della… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - teuta_59 : RT @Sejev9: Oggi è mancato mio fratello che ha difeso Ucraina con onore dall'aggressione russa a #Bakhmut. ?????? Il mio dolore è troppo grand… - Hechulera : RT @imei75: Come può essere che Nikita non sia finalista avendo il più grande fandom della storia del grande fratello e l'umanità (secondo… -