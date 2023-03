Grande Fratello Vip | Dana Saber accusa | “Quattro vipponi hanno usato il telefono in casa | ecco i nomi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) IlVip continua a fare più rumore all’esterno che all’interno della. Nella puntata di ieri sera, lunedì 6 marzo, il conduttore Alfonso Signorini ha ripreso i concorrenti a causa del loro linguaggio e dei comportamenti non consoni per una prima serata di Canale5. Come vi avevamo precedentemente annunciato noi di FqMagazine, anche il vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si sarebbe stancato di tutto questo trash a tal punto da mettere una stretta sulle repliche del programma e sui contenuti da rendere fruibili sul web. Nelle ultime ore però un’altra doccia fredda ha creato nuovi dubbi e curiosità attorno al reality. L’ex concorrente, durante una diretta Instagram ha rivelato nuove irregolarità del programma circa contatti avvenuti con l’esterno. La modella, ...