Grande Fratello vip | cos’è successo ieri sera? Riassunto puntata Gf vip 6 marzo

(Di martedì 7 marzo 2023)vip,scoppiettante quella del Gf vip andata in onda. A cominciare dall’esito del televoto che ha decretato la prima finalista di questa edizione: Orianali.vip,? Lasi è aperta con il rimprovero di Alfonso Signorini per quanto accaduto ... TAG24.

In un clima inaspettatamente soft, dovuto alla recente sfuriata di Pier Silvio Berlusconi contro l'eccesso di volgarità che aveva caratterizzato le ultime puntate, ilVip ha celebrato la 39esima diretta di un'edizione che nonostante tutto continua a macinare ottimi ascolti e a partorire dinamiche destinate a diventare virali in tv e sul web. Gf Vip, ...Alfonso Signorini apre la puntata di 'Vip' dichiarando subito che il televoto sancirà il primo finalista di questa edizione. La reprimenda per il comportamento dei vip 'La scorsa puntata è stata particolare dove, per certi ...La nuova puntata delVip 7 si apre con un duro rimprovero di Alfonso Signorini , rivolto ai concorrenti. Quanto accaduto nella precedente diretta ha generato indignazione, per i toni utilizzati ai limiti ...

Grande Fratello Vip, stasera nuova puntata dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi Corriere della Sera

Negli scorsi giorni su web e social, è apparso un rumor particolarmente insolito: Pier Silvio Berlusconi avrebbe inferto una sonora ramanzina ad Alfonso Signorini per i contenuti troppo volgari mandat ...