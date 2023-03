Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di TranquiFranci sulla trentanovesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 marzo 2023) La settima edizione delVip sarà “la più lunga di sempre”. Per questo motivo abbiamo pensato di alternare le nostre classiche opinioni a quelle di alcuni volti noti, per fornirvi più punti di vista possibili sulle numerose puntate del reality. Eccovi oggidella nostra: No, ma che belladel Gf Vip 7 mi tocca commentare! Solo io ho goduto come un riccio al pensiero della telefonata tra Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini? Raga, io ve lo dico, ci ho capito poco sul Censura gate della scorsa. In pratica: erano vestiti male e si insultavano. Un po’ quello che è successo dalla prima, ma per qualche ragione i censori si sono svegliati solo adesso, in dirittura d’arrivo. Ma poi che punizione è? “Chiedete ...