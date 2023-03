Governo | Meloni | “I più hanno scommesso sul mio fallimento anche perché donna”

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita, i piùsul mio, c’entra il fatto che fossi una? Probabilmente sì”. Così Giorgia, intervenendo presso la Sala Aldo Moro di Montecitorio, presenziando al nuovo allestimento della Sala delle Donne, dove da oggi è affissala sua foto quale prima presidente del Consiglioin Italia. “Voglio ringraziare la presidente Boldrini – ha scanditonon sapevo che questa iniziativa era sua, la ringrazio davvero” per l’invito”, ”non era scontato…”. Quindi, ha ammesso la premier, “per me un’emozione un po’ particolare quella che provo in questa giornata e in questo palazzo che mi ha fatto riflettere personalmente sul percorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La strumentalizzazione che fa la destra delle parole del Papa (che non piace quando parla di accoglienza) è penosa.… - Gitro77 : Ennesimo Governo nemico di cittadini e lavoratori. Non danno lavoro agli occupabili (disoccupati e inattivi) mentre… - fattoquotidiano : Picchiare e minacciare un proprio sottoposto nelle forze armate sarà più facile: ecco la proposta del governo Melon… - MarykoMayko : RT @PaoloBorg: Sapete che è successa una cosa stranissima Tutti i troll che erano grillini quando c'era la crisi di governo e attaccavano c… - Elisab5tta1 : RT @Tinca60roberta: @cip1964 @MEF_GOV @MinLavoro @CalderoneMarina @w_rizzetto @ClaudioDurigon @ellyesse @serracchiani @pdnetwork @SusannaCa… -

Il rinvio è stato definito un " successo italiano " da Giorgia, che poi ha aggiunto come " la posizione del nostroè infatti chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere ...A conti fatti, dunque, ilfarà partire uno dei provvedimenti più importanti presenti nella sua agenda amministrativa proprio da quest'anno. Una decisione questa dettata dall'urgenza di ...Lo ha detto la premier Giorgiaintervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della ... Lo dico alla vigilia di una scelta importante per il. Il vero tetto di cristallo non si ...

Come cambia il fisco con il governo Meloni: tre aliquote e risparmi fino a 1.100 euro l'anno Open

Giorgia Meloni rivolge un appello ''alle donne di questa nazione'' spiegando che ''il fatto di essere sottovalutate è un grande vantaggio, perché spesso non ti vedono arrivare''.Il potere delle donne. E, adesso, le donne al potere. Non sarà un qualsiasi 8 marzo per la politica italiana. È la prima festa internazionale della donna, celebrata con una donna ...