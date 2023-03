Governo Meloni, gli italiani iniziano a stufarsi delle giravolte (Di martedì 7 marzo 2023) Dalle promesse elettorali, alle retromarce di Governo. Rischia di essere un risveglio amaro quello di Giorgia Meloni che sta iniziando a capire la differenza tra lo sbraitare su tutto dai comodi banchi dell’opposizione, al trovarsi davanti a conti statali traballanti o alla semplice ragion di Stato che obbliga a fare scelte molto diverse – se non diametralmente opposte – da quelle gridate in piazza. Il gradimento del Governo Meloni è al 44%, ma il 45% degli elettori lo boccia. Le promesse mancate cominciano a pesare Così a suon di retromarce praticamente su tutto, alla fine il conto in termini di elettorato rischia di essere salato tanto che secondo i dati di YouTrend, il giudizio degli italiani sul Governo Meloni è tutt’altro che solido perché il 44% dei campionati lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Dalle promesse elettorali, alle retromarce di. Rischia di essere un risveglio amaro quello di Giorgiache sta iniziando a capire la differenza tra lo sbraitare su tutto dai comodi banchi dell’opposizione, al trovarsi davanti a conti statali traballanti o alla semplice ragion di Stato che obbliga a fare scelte molto diverse – se non diametralmente opposte – da quelle gridate in piazza. Il gradimento delè al 44%, ma il 45% degli elettori lo boccia. Le promesse mancate cominciano a pesare Così a suon di retromarce praticamente su tutto, alla fine il conto in termini di elettorato rischia di essere salato tanto che secondo i dati di YouTrend, il giudizio deglisulè tutt’altro che solido perché il 44% dei campionati lo ...

