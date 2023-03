Gosens, chance anche contro lo Spezia? Arma in più ritrovata per Inzaghi (Di martedì 7 marzo 2023) Robin Gosens contro il Lecce è stato praticamente il migliore in campo confermando quanto di buono visto nella partita precedente contro il Bologna. Arma in più ritrovata per Simone Inzaghi che potrebbe schierarlo nuovamente contro lo Spezia. NUOVA chance – Robin Gosens adesso è l’Arma in più, fortunatamente ritrovata, per Simone Inzaghi. L’esterno tedesco ha “sfruttato” l’assenza di Federico Dimarco per ritrovare la maglia da titolare e di conseguenza anche la continuità tanto richiesta al tecnico nerazzurro. Gosens, di contro, ha confermato la sua buona vena, dopo essere stato tra i pochi a salvarsi la scorsa ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) Robinil Lecce è stato praticamente il migliore in campo confermando quanto di buono visto nella partita precedenteil Bologna.in piùper Simoneche potrebbe schierarlo nuovamentelo. NUOVA– Robinadesso è l’in più, fortunatamente, per Simone. L’esterno tedesco ha “sfruttato” l’assenza di Federico Dimarco per ritrovare la maglia da titolare e di conseguenzala continuità tanto richiesta al tecnico nerazzurro., di, ha confermato la sua buona vena, dopo essere stato tra i pochi a salvarsi la scorsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Gosens, chance anche contro lo Spezia? Arma in più ritrovata per Inzaghi - - news24_inter : #Gosens, altra chance da titolare in vista di Spezia-Inter - infoitsport : Inter-Lecce, ancora un’occasione per Gosens: chance per avere continuità! - internewsit : Inter-Lecce, ancora un'occasione per Gosens: chance per avere continuità! - - news24_inter : Gosens, una grande chance Inter-Lecce per la riconferma nerazzurra -