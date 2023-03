Golf, PGA Tour: la battaglia per il primo posto del ranking continua al THE PLAYERS Championship, presente Francesco Molinari (Di martedì 7 marzo 2023) Il PGA Tour è pronto per affrontare una delle settimane più attese ed entusiasmanti della stagione. Lo storico percorso del TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida ospiterà questo weekend il The PLAYERS Championship 2023, rinomatissimo torneo giunto alla 42esima edizione e che si è guadagnato con merito il titolo di quinto Major della stagione. Il montepremi di quest’anno, come sempre il più alto della stagione, toccherà la cifra record di 25 milioni di dollari. Il par-72 di Sawgrass è un percorso ormai leggendario, da interpretare al meglio sin dal primo teeshot, e che necessita grande pazienza e capacità di leggere ogni colpo alla perfezione. Non ci si può aspettare altro dunque che un finale appassionante e incerto, comandato da una delle buche più famose della storia del Golf, il terrificante ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Il PGAè pronto per affrontare una delle settimane più attese ed entusiasmanti della stagione. Lo storico percorso del TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida ospiterà questo weekend il The2023, rinomatissimo torneo giunto alla 42esima edizione e che si è guadagnato con merito il titolo di quinto Major della stagione. Il montepremi di quest’anno, come sempre il più alto della stagione, toccherà la cifra record di 25 milioni di dollari. Il par-72 di Sawgrass è un percorso ormai leggendario, da interpretare al meglio sin dalteeshot, e che necessita grande pazienza e capacità di leggere ogni colpo alla perfezione. Non ci si può aspettare altro dunque che un finale appassionante e incerto, comandato da una delle buche più famose della storia del, il terrificante ...

