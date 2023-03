Gnocchi al forno (Di martedì 7 marzo 2023) Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare, ma veramente ricca di gusto e di sapore questa degli è proprio perfetta. Un primo piatto saporito e gustoso, comodo per tutti i giorni o per il pranzo della domenica. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 1 kg di Gnocchi di patate 300 g di mozzarella o fior di latte 100 g di parmigiano reggiano grattugiato 1 spicchietto d’aglio 1 pezzettino di cipolla 2-3 cucchiai di olio evo Sale q.b. Risotto con crema di piselli e guanciale : la preparazione del piatto Iniziate la preparazione degli portando sul fuoco una pentola piena d’acqua, quindi coprite con il coperchio e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate finemente la cipolla e pulite uno spicchio di aglio. Prendete quindi un tegame, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e fate soffriggere aglio e cipolla per qualche ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 7 marzo 2023) Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare, ma veramente ricca di gusto e di sapore questa degli è proprio perfetta. Un primo piatto saporito e gustoso, comodo per tutti i giorni o per il pranzo della domenica. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 1 kg didi patate 300 g di mozzarella o fior di latte 100 g di parmigiano reggiano grattugiato 1 spicchietto d’aglio 1 pezzettino di cipolla 2-3 cucchiai di olio evo Sale q.b. Risotto con crema di piselli e guanciale : la preparazione del piatto Iniziate la preparazione degli portando sul fuoco una pentola piena d’acqua, quindi coprite con il coperchio e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate finemente la cipolla e pulite uno spicchio di aglio. Prendete quindi un tegame, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e fate soffriggere aglio e cipolla per qualche ...

