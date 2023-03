Gli Spartani contro Nikita Pelizon: “L’opposto di quello che professa” (Di martedì 7 marzo 2023) Puntata non facile per Nikita Pelizon che ha ricevuto diverse critiche da parte di alcuni dei compagni nella casa del Grande Fratello Vip 7 in fase nomination. Subito dopo l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, i vipponi hanno continuato ad andare contro la modella. In particolar modo, gli Spartani si sono riuniti in cortiletto e hanno commentato Nikita. Per la loro coinquilina non ci sono state certo grandi parole d’affetto. Scopriamo che cosa ha detto. Gli Spartani criticano ancora Nikita Pelizon La prima a dire la sua è stata Sofia Giaele De Donà. La vippona ha detto che Nikita è molto incoerente oltre al fatto che professa pace e serenità per i due gruppi. A dare spalla alla donna ci ha pensato Edoardo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 marzo 2023) Puntata non facile perche ha ricevuto diverse critiche da parte di alcuni dei compagni nella casa del Grande Fratello Vip 7 in fase nomination. Subito dopo l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, i vipponi hanno continuato ad andarela modella. In particolar modo, glisi sono riuniti in cortiletto e hanno commentato. Per la loro coinquilina non ci sono state certo grandi parole d’affetto. Scopriamo che cosa ha detto. Glicriticano ancoraLa prima a dire la sua è stata Sofia Giaele De Donà. La vippona ha detto cheè molto incoerente oltre al fatto chepace e serenità per i due gruppi. A dare spalla alla donna ci ha pensato Edoardo ...

