"Gli scafisti?", "Ma sono dei disgraziati". Ed è lite Sallusti-Bompiani (Di martedì 7 marzo 2023) A Zona bianca del 5 marzo si parla del tragico naufragio e Alessandro Sallusti non fa sconti ai dem che avevano chiesto nei giorni precedenti le dimissioni del ministro degli Interni Piantedosi: "Se fossero coerenti, l'onorevole Malpezzi e il Pd stasera chiederebbero le dimissioni di Papa Francesco, che oggi all'Angelus ha detto esattamente la stessa cosa, ha detto "fermate gli scafisti". Ma qualcuno non è d'accordo. In sottofondo, si sente: "No, non ha detto così". È la scrittrice Ginevra Bompiani che interviene e precisa: "Il Papa aa parlato di trafficanti, non di scafisti". "Trafficanti o scafisti, mi sembra un sinonimo", dice il conduttore Giuseppe Brindisi. "Va be', va be', va be'", ripete Sallusti, quasi ad assecondare la sparata della penna radical chic, per poi rilanciare: ...

