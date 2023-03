Gli occhi della Serie A su Johnston (Di martedì 7 marzo 2023) Max Johnston lascerà il Motherwell a fine stagione. Il terzino destro scozzese classe 2003 viene seguito con interesse anche da club... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Maxlascerà il Motherwell a fine stagione. Il terzino destro scozzese classe 2003 viene seguito con interesse anche da club...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Il capo di gabinetto di Speranza: «Il Covid allunga la vita a Conte» ??? Gli occhi israeliani sul… - Corriere : Il paracadute non si apre: avvocato e scrittore di 63 anni muore sotto gli occhi degli amici - ladyonorato : Mentre in UE si spellano le mani ad applaudire il “grande successo” dato dallo sviluppo rapido dei “vaccini”, le fr… - jspetruzisback : RT @enrico_pennino: Leggo di duelli rusticani tra Dybalisti e non. Uno della mia età che ha ammirato Le Roi, Baggio, Alex, Tevez, Ronaldo e… - Anna120819922 : @polemicanteme @serperuta In teoria la phata doveva salvarlo conoscendo il loro rapporto, chi si aspettava che sceg… -