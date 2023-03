Gli ippopotami di Pablo Escobar minano la biodiversità: vanno trasferiti (Di martedì 7 marzo 2023) Il governo della Colombia sta pensando di trasferire gli ippopotami di Pablo Escobar perché sarebbero considerati un pericolo per la biodiversità del Paese. Gli animali, importati illegalmente dal re del narcotraffico, scomparso ormai da 30 anni, vivono ancora nella sua tenuta di Hacienda Napoles. Inizialmente erano in 4, 3 femmine e un maschio. Oggi sono diventati una vera e propria colonia. Si contano tra i 130 e i 160 esemplari e si prevede che in 15 anni possano arrivare anche a 1500. I pachidermi vivono in una distesa di circa 3.000 ettari. Inizialmente nella tenuta c’erano anche elefanti, cammelli, zebre, giraffe, gru, impala, cervi, tapiri, canguri, fenicotteri e uccelli rari. La maggior parte di essi trovarono una nuova sistemazione dopo la morte del capo dei narcos. Gli ippopotami, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Il governo della Colombia sta pensando di trasferire glidiperché sarebbero considerati un pericolo per ladel Paese. Gli animali, importati illegalmente dal re del narcotraffico, scomparso ormai da 30 anni, vivono ancora nella sua tenuta di Hacienda Napoles. Inizialmente erano in 4, 3 femmine e un maschio. Oggi sono diventati una vera e propria colonia. Si contano tra i 130 e i 160 esemplari e si prevede che in 15 anni possano arrivare anche a 1500. I pachidermi vivono in una distesa di circa 3.000 ettari. Inizialmente nella tenuta c’erano anche elefanti, cammelli, zebre, giraffe, gru, impala, cervi, tapiri, canguri, fenicotteri e uccelli rari. La maggior parte di essi trovarono una nuova sistemazione dopo la morte del capo dei narcos. Gli, ...

