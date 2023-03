Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono i piloti deceduti nella tragedia di Guidonia | hanno evitato una strage

(Di martedì 7 marzo 2023). Il Tenente Colonnelloe il Maggiorequesti i nomi dei duedopo l’incidente di questa mattina tra i cieli di, e che fino alla finepensato al bene della comunità, dati i luoghi in cui sischiantati i due velivoli. Il primo lontano dal centro abitato, il secondo, invece, riuscito a posizionarsi precisamente sulla strada, coinvolgendo solamente un veicolo, pur essendo pieno centro abitato. Aerei militari precipitati a: morti due, uno si è sacrificato per evitare laLadi: scontro tra velivoli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale a… - ItalianAirForce : #Guidonia nell'incidente aereo di oggi hanno perso la vita il T. Col. Giuseppe Cipriano ed il Magg. Marco Meneghell… - vam237 : RT @SM_Difesa: Il #CapoSMD Ammiraglio Giuseppe #CavoDragone, a nome suo e delle #ForzeArmate????, esprime profondo cordoglio e vicinanza alle… - MAURO72016404 : RT @ItalianAirForce: #Guidonia nell'incidente aereo di oggi hanno perso la vita il T. Col. Giuseppe Cipriano ed il Magg. Marco Meneghello.… - FontRoland : RT @SM_Difesa: Il #CapoSMD Ammiraglio Giuseppe #CavoDragone, a nome suo e delle #ForzeArmate????, esprime profondo cordoglio e vicinanza alle… -

A Guidonia due aerei ultraleggeri si sono scontrati questa mattina e hanno causato la morte di due piloti dell'Aeronautica militare. Le vittime sono il tenente colonnelloe il maggiore Marco Meneghello , effettivi al 60esimo Stormo. Guidonia, due aerei militari si scontrano e precipitano: uno finisce tra le case, l'altro in un campo. Morti entrambi i ...Entrambi i piloti, il tenente colonnelloe il maggiore Marco Meneghello , sono morti. Fortunatamente non ci sono stati altri feriti. Scontro tra due aerei a Guidonia, chi erano i ...Sono il tenente colonnelloe il maggiore Marco Meneghello , effettivi al 60esimo Stormo dell', le due vittime dell'incidente aereo di . Chi erano le vittime, classe 1975, abitava a Guidonia ma non ...

Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, chi sono le vittime dell'incidente aereo a Guidonia ilmessaggero.it

A Guidonia due aerei ultraleggeri si sono scontrati questa mattina e hanno causato la morte di due piloti dell'Aeronautica militare. Le vittime sono il tenente colonnello ...Poi però il suo aereo è esploso e lui è morto. È il tragico destino di Giuseppe Cipriano, uno dei due piloti degli aerei di addestramento militare che stamattina si sono scontrati in volo a Guidonia e ...