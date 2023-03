Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, chi erano i piloti morti nell'incidente a Guidonia (Di martedì 7 marzo 2023) Sono Marco Meneghello e Giuseppe Cipriano i due piloti morti oggi, 7 marzo, nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. I due velivoli da addestramento che guidavano, appartenenti al 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, si sono scontrati e sono precipitati in strada, senza causare altre vittime. "erano piloti esperti, volavano su diversi mezzi”, spiega il generale dell'aeronautica Silvano Frigerio. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare ma la collisione, dice sempre Frigerio, “è avvenuta nella fase che precede l'atterraggio". I due mezzi in quel momento erano impegnati "in un'attività addestrativa che ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) Sonoi dueoggi, 7 marzo,aereo avvenuto aMontecelio, alle porte di Roma. I due velivoli da addestramento che guidavano, appartenenti al 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, si sono scontrati e sono precipitati in strada, senza causare altre vittime. "esperti, volavano su diversi mezzi”, spiega il generale dell'aeronautica Silvano Frigerio. Le cause dell'non sono ancora chiare ma la collisione, dice sempre Frigerio, “è avvenutaa fase che precede l'atterraggio". I due mezzi in quel momentoimpegnati "in un'attività addestrativa che ...

