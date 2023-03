Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale a… - ItalianAirForce : #Guidonia nell'incidente aereo di oggi hanno perso la vita il T. Col. Giuseppe Cipriano ed il Magg. Marco Meneghell… - Fontana3Lorenzo : Profondo dolore per la morte del Ten. Col. Giuseppe Cipriano e del Magg. Marco Meneghello, piloti del 60° Stormo di… - joey_frascati : RT @PalermoToday: Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello: chi erano i due piloti morti oggi nello scontro tra aerei - FabioD_IT : RT @Leonardo_IT: Leonardo esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del T. Col. Giuseppe Cipriano e del Magg. Marco Meneghello e s… -

Nell'incidente aereo di Guidonia di martedì 7 marzo dove sono morti il tenente colonnelloe il maggiore Marco Meneghello si è evitata una tragedia ancora più grande. Uno dei due piccoli aerei militari precipitati si è schiantato a pochi metri da un palazzo, mentre l'altro ...Il Tenente Colonnello, nato a Taranto il 5 febbraio del 1975, era entrato in Aeronautica Militare nel 1996 con il 117° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era ...Tra le due vittime dell'incidente areo di questo mattina c'è il tenente colonnello, classe '75 originario di Montalbano Jonico. A ricordarlo è il sindaco Piero Marrese, attraverso un post via social. 'Una notizia che non avrei mai voluto avere - scrive Marrese - ...

Chi erano Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, i piloti morti a Guidonia nello scontro tra aerei Fanpage.it

Si tratta degli stessi velivoli utilizzati nei giorni scorsi a Forlì per l'iniziativa "In volo con l'Aeronautica militare" ...Due aerei militari si sono scontrati in volo all'altezza di Guidonia Monte Celio, un centro alle porte di Roma, e i piloti sono morti nello schianto. I due velivoli sono precipitati al suolo, in un pr ...