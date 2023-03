Giuliano Ferrara. "Facciamo Conte senatore a vita" (Di martedì 7 marzo 2023) Il fondatore del Foglio, serio e giocosissimo, ricorda: "Il Coronavirus è stato agli inizi un vero mistero ambulante". E allora, invece di processare l'ex premier, stupor peninsulae, "oggi dovrebbe essere festa nazionale" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 marzo 2023) Il fondatore del Foglio, serio e giocosissimo, ricorda: "Il Coronavirus è stato agli inizi un vero mistero ambulante". E allora, invece di processare l'ex premier, stupor peninsulae, "oggi dovrebbe essere festa nazionale"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Libero_official: #InchiestaCovid, #GiulianoFerrara difende #Conte: 'Ci ha chiusi in casa al momento giusto e per il nostro bene' https… - paolopasquale : @ilfoglio_it “Il #fascismo degli antifascisti. La violenza c’è ed è tutta a sinistra” Parole meravigliose, e VERIS… - paolopasquale : “Il #fascismo degli antifascisti. La violenza c’è ed è tutta a sinistra” Parole meravigliose, e VERISSIME, che non… - HuffPostItalia : Giuliano Ferrara. 'Facciamo Conte senatore a vita' - Libero_official : #InchiestaCovid, #GiulianoFerrara difende #Conte: 'Ci ha chiusi in casa al momento giusto e per il nostro bene'… -