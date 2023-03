Giuffredi: ''Napoli, Spalletti ha fatto una cazz...'' (Di martedì 7 marzo 2023) Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, parlando delle rotazioni a sinistra che coinvolgono anche il terzino portoghese, critica Spalletti, allenatore del Napoli. Olivera, alternativa sulla corsia mancina, ha spesso giocato in Champions League e Giuffredi a Televomero -come riportato dal Corriere dello Sport- ha commentato le decisioni tecniche dell'allenatore del Napoli: ''Il fatto di far giocare Olivera perché più dotato fisicamente è una ca**ata e io su questo aspetto non sono d’accordo. Non critico la gestione dei calciatori, ma certi preconcetti non mi piacciono. -afferma Giuffredi - Si può scegliere un elemento piuttosto che un altro considerando le caratteristiche dell’avversario, ma non mi piace l’idea che Mario non possa giocare le ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023) Mario, procuratore tra gli altri di Mario Rui, parlando delle rotazioni a sinistra che coinvolgono anche il terzino portoghese, critica, allenatore del. Olivera, alternativa sulla corsia mancina, ha spesso giocato in Champions League ea Televomero -come riportato dal Corriere dello Sport- ha commentato le decisioni tecniche dell'allenatore del: ''Ildi far giocare Olivera perché più dotato fisicamente è una ca**ata e io su questo aspetto non sono d’accordo. Non critico la gestione dei calciatori, ma certi preconcetti non mi piacciono. -afferma- Si può scegliere un elemento piuttosto che un altro considerando le caratteristiche dell’avversario, ma non mi piace l’idea che Mario non possa giocare le ...

