Giudici Serale Amici 2023, chi sono? Iniziate le prove, ecco quando inizia (Di martedì 7 marzo 2023) . Sui social, il ballerino John Erik ha pubblicato un video dallo studio del Serale di Amici 2023, dove sono in corso le prove. I Giudici Serale Amici 2023 Lavori in corso per il Serale di Amici 2023. Emergono nuovi retroscena sull’atteso show di prime time del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, confermato anche quest’anno nel sabato sera della rete ammiraglia Mediaset. La prima puntata è prevista per il 18 marzo su Canale 5 e, intanto, in questi giorni sono iniziate già le prove ufficiali dello show che vedrà in gara i 15 allievi di questa edizione che sono stati scelti dai professori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) . Sui social, il ballerino John Erik ha pubblicato un video dallo studio deldi, dovein corso le. ILavori in corso per ildi. Emergono nuovi retroscena sull’atteso show di prime time del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, confermato anche quest’anno nel sabato sera della rete ammiraglia Mediaset. La prima puntata è prevista per il 18 marzo su Canale 5 e, intanto, in questi giornigià leufficiali dello show che vedrà in gara i 15 allievi di questa edizione chestati scelti dai professori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Giudici Serale Amici 2023, chi sono? Iniziate le prove, ecco quando inizia - IannoneVincenza : lo dico? lo dico secondo me kledi sarà uno dei giudici del serale #amici22 - twxhiddlstn : ma ancora non si sa chi saranno i giudici del serale? - BRAINWASH__ : Ma si sa qualcosa dei giudici del serale? #amici22 - sonoesauritaaa : io prego che i giudici al serale non si facciano influenzare troppo. #Amici22 -