Giudice sportivo | dieci squalificati

Per il giudice sportivo -Nessun coro razzista su Kostic -Nessun coro verso Pessotto -Ravvisato petardo lanciato su… Nel giro di poche ore ho visto la Corte di Appello Federale smentire il Giudice Sportivo e l'arbitro #MarcoSerra e… Per il giudice sportivo -Nessun coro razzista su Kostic -Nessun coro verso Pessotto -Ravvisato petardo lanciato sulla p…

Troost - Ekong corre verso il rientro IlAdesso Piatek dovrà fare attenzione alle grinfie delche gli ha presentato il conto: è entrato in diffida. Paulo Sousa non ...: diffidato un attaccante granata L'allenamento La Salernitana riprenderà la preparazione mercoledì 8 marzo ma di martedì Troost - Ekong è già sceso in campo, al centroMary ...Da venerdì 3 a domenica 5 marzo, sui campi del nuovo e accogliente centrodi via ...maschile e femminile che ha visto impegnate complessivamente 116 racchette in erba agli ordini del...

Serie A, gli squalificati: la decisione del giudice sportivo su Kean Tuttosport

Settimana scorsa è andato in scena un incontro fra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del Paris Saint Germain. Un summit (tenuto segreto al Napoli) per valutar ...Per la gara di venerdì tra le fila dell’Ascoli mancherà Falasco, fermato per un turno. Ecco gli altri provvedimenti Martedì giorno di comunicazioni da parte del Giudice sportivo, che in un certo senso ...