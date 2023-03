Gisella, la veggente di Trevignano condannata per bancarotta (Di martedì 7 marzo 2023) I capi di imputazione - L'inizio della vicenda giudiziaria risale al 21 febbraio 2013, a quando cioè Gisella non esisteva ancora perché era l'imprenditrice Maria Giuseppa Scarpulla. Dunque, secondo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 marzo 2023) I capi di imputazione - L'inizio della vicenda giudiziaria risale al 21 febbraio 2013, a quando cioènon esisteva ancora perché era l'imprenditrice Maria Giuseppa Scarpulla. Dunque, secondo l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... latwittipe : P.S. Suonava meglio “condannata per bancarotta Gisella, la veggente che dice di parlare con la Madonna”. - MyItaly3 : Fate attenzione a chi date credito.. Gisella, la veggente di Trevignano che dice di parlare con la Madonna condanna… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Gisella, la #veggente di #trevignano che dice di parlare con la #madonna condannata per bancarotta - Divino_2 : RT @Gazzettino: Gisella, la #veggente di #trevignano che dice di parlare con la #madonna condannata per bancarotta - Gazzettino : Gisella, la #veggente di #trevignano che dice di parlare con la #madonna condannata per bancarotta -