"Giroud non si è presentato": panico-Milan a poche ore dal Tottenham (Di martedì 7 marzo 2023) Ore d'ansia al Milan alla vigilia della partita di Champions League contro il Tottenham che, di fatto, vale una stagione, o quasi: i rossoneri si giocano a Londra l'accesso ai quarti di finale dopo aver vinto 1-0 l'andata a San Siro. Ma, come detto, questi minuti non sono dei più semplici: Olivier Giroud, infatti, rischia di saltare la partita. Secondo quanto si apprende, l'attaccante francese è stato colpito da un forte attacco influenzale e non si è presentato a Milanello per l'allenamento. Potrebbe insomma essere costretto a saltare la sfida di Londra. Stefano Pioli, comunque, spera ancora di averlo a disposizione per l'ultimo allenamento e, dunque, per la partita. In ogni caso, il mister rossonero potrebbe comunque decidere di portarlo con se, almeno per la panchina e con la speranza di ...

