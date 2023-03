Giovedì il consiglio dei ministri a Cutro. Tutti con Piantedosi, per scelta o per forza (Di martedì 7 marzo 2023) «L’Italia non può rimanere più sola a affrontare l’immigrazione clandestina. Per questo nel consiglio dei ministri Giovedì e nel prossimo consiglio europeo il governo continuerà la sua battaglia per fermare L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 marzo 2023) «L’Italia non può rimanere più sola a affrontare l’immigrazione clandestina. Per questo neldeie nel prossimoeuropeo il governo continuerà la sua battaglia per fermare L'articolo proviene da il manifesto.

Emergenza migranti, giovedì Cdm a Cutro per la stretta contro gli scafisti Lo aveva anticipato in occasione della missione ad Abu Dhabi, e adesso è ufficiale: Giorgia Meloni riunirà il Consiglio dei ministri giovedì pomeriggio a Cutro. Il governo al completo sarà quindi sul luogo della tragedia in cui domenica 26 febbraio hanno perso la vita decine di migranti (finora 70 le vittime ... Regione, i nodi della Giunta passano al pettine nazionale - In questo caso la quota di FdI si ridurrebbe a 6 assessori più la presidenza del Consiglio ... Giovedì la giunta, venerdì al massimo La presentazione del nuovo esecutivo laziale dovrebbe avvenire tra ... Migranti, Meloni: "L'Italia non può rimanere più sola. In Cdm norme per fermare i trafficanti di esseri umani". "Per questo motivo - spiega - nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il governo italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le ..."