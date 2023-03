Giornata Internazionale della Donna | tanti eventi a Cerveteri

(Di martedì 7 marzo 2023)– Mercoledì 8 marzo ricorre in tutto il mondo la. Come di consueto, l’Amministrazione comunale di, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, promuove una serie di iniziative culturali per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Alle ore 17:00, l’Aula Consiliare del Granarone ospiterà l’evento “vita libertà”, un evento dedicato alle migliaia di donne che in Iran e Afghanistan mettono in gioco le loro vite per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Interverranno, Miranda Perinelli di Spi/Cgil, Giulia Potenza per l’Unione Donne in Italia e Ghazaal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #ilcoraggioèdonna, la campagna istituzionale dedicata a Mahsa Amini in occasione della Giornata Internazionale dei… - UffiziGalleries : Mercoledì #8marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, ingresso gratuito per tutte le donne!… - MiC_Italia : #8marzo2023, Giornata internazionale della donna, su proposta del Ministro @g_sangiuliano, ingresso gratuito per tu… - CasadioPier : Solidarietà per Donne, Vita, Libertà in Iran durante la Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne. Firma e… - alessiobar4 : RT @BettaninManuela: Giornata internazionale della Donna, il MEF torna a tingersi di viola - Ministero dell'Economia e delle Finanze pochi… -

Anna Ascani del Pd, vicepresidente della Camera, all'evento organizzato a Montecitorio "Diritti negati, la voce delle donne", in vista delladella donna che ricorre l'8 marzo, ha dichiarato: 'La scuola deve dare ai ragazzi gli strumenti per orientarsi in un mondo sempre più complesso ma anche insegnare a farsi largo ...In occasione delladella Donna, il Soroptimist Club di Savona organizza il dibattito 'Consultori: ieri, oggi e... domani'. L'appuntamento è fissato per oggi, martedì 7 marzo, alle ore 17 nella ......aperti e strade bloccate fanno anche parte della serie di azioni degli oppositori che anche il giorno successivo cercheranno di continuare a farsi sentire in occasione della...

Giornata internazionale della Donna, il MEF torna a tingersi di viola MEF

Altra giornata nera all'orizzonte per i milanesi (e non solo) che utilizzano i mezzi pubblici: per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, i sindacati Slai e Adl Cobas, Cub Trasporti, Usi Cit ...L'incontro organizzato dai Lions Club Fasano Egnazia si svolgerà mercoledì 8 marzo, alle ore 18 presso la sala di rappresentanza del Comune di Fasano ...