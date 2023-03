Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Comunque, a conclusione della giornata, tutte le forze politiche hanno condannato le violenze anarchiche di Torino… - poliziadistato : Giornata in memoria dei #Giusti dell'Umanità. Ricordiamo Giovanni Palatucci e Mario Canessa, due poliziotti che, me… - marattin : A Monleale (comune di 558 abitanti) a parlare di tasse con un’azienda agricola, poi con i sindaci dell’Unione dei C… - Faronna64 : RT @loridibi: - Faronna64 : RT @Laumare9: #opzionedonna @MEF_GOV Anziché tingere di viola RIPRISTINATE OD requisiti ante decreto vergognoso, NO restrizioni APE sociale… -

Lo studio è stato realizzato su un campione rappresentativopopolazione italiana maggiorenne, in occasioneinternazionale dei dirittidonna (8 marzo). La divisione delle ...La motivazione dello sciopero, in collegamento con lainternazionale delle donne, riguarda 'il peggioramentocondizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di ...E' ancora paralisi in Francia , dove è scatta nel corsonotte, la sestaconsecutiva di proteste contro la riforma pensionistica annunciata dal governo Macron. Blocchi di strade provinciali come non si vedevano dai tempi dei "gilet gialli", ...

Giornata della donna, stop a lavoro e lavori domestici: i motivi dello sciopero femminista dell'8 marzo la Repubblica

Per la giornata di domani l’organizzazione sindacale Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero generale della durata di 24 ore con astensione ...SAN BENEDETTO - Domani, mercoledì 8 marzo alle ore 17, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sala convegni del Museo del Mare ...