Giornata della donna, incontri con la Cisl per riflettere tra letteratura, ambiente e lavoro (Di martedì 7 marzo 2023) Le iniziative. In occasione della Giornata mondiale della donna dell’8 marzo, Cisl organizza incontri e attività nell’Alto Sebino e in città. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 marzo 2023) Le iniziative. In occasionemondialedell’8 marzo,organizzae attività nell’Alto Sebino e in città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Comunque, a conclusione della giornata, tutte le forze politiche hanno condannato le violenze anarchiche di Torino… - poliziadistato : Giornata in memoria dei #Giusti dell'Umanità. Ricordiamo Giovanni Palatucci e Mario Canessa, due poliziotti che, me… - Palazzo_Chigi : #ilcoraggioèdonna, la campagna istituzionale dedicata a Mahsa Amini in occasione della Giornata Internazionale dei… - singaporeIBC : Gallerie d'Italia, eventi speciali per la Giornata della donna e la festa del papà - SanServolo : RT @CMVenezia: #festadelladonna e #MuseiInFesta : a Torcello ingresso gratuito per le donne e i residenti nei 44 comuni della Città metro… -