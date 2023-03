Giornata della Donna, Fondazione Vodafone Italia presenta nuove iniziative di supporto contro la violenza economica (Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Fondazione Vodafone, da tempo impegnata nel contrasto alla violenza di genere, presenta delle nuove iniziative di sensibilizzazione e di supporto concreto contro la violenza economica, un tipo di violenza che risulta spesso meno visibile e più difficile da riconoscere. Secondo i dati Istat, il 59,9% delle donne vittime di violenza economica non risultano essere indipendenti economicamente. Per 4 donne su 10 nella fascia di età 30-59 che hanno denunciato casi di violenza, non si riscontra alcuna autonomia ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – In occasioneInternazionale, da tempo impegnata nel contrasto alladi genere,delledi sensibilizzazione e diconcretola, un tipo diche risulta spesso meno visibile e più difficile da riconoscere. Secondo i dati Istat, il 59,9% delle donne vittime dinon risultano essere indipendentimente. Per 4 donne su 10 nella fascia di età 30-59 che hanno denunciato casi di, non si riscontra alcuna autonomia ...

