Giorgia | “A Sanremo ho fatto i conti con il mio bagaglio di esperienze su quel palco”

(Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – Di ritorno dall’esperienza sanremeseè stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante ‘W l’Italia’,ha raccontato in radiovisione il nuovo album “Blu1”, contenente “Parole dette male”, fra i brani in gara alla 73ª edizione del Festival di. IL RITORNO ACON “PAROLE DETTE MALE”, CONTENUTO NEL NUOVO ALBUM “BLU1”è tornata al Festival dicon “Parole dette male”, dopo 22 anni dalla sua ultima partecipazione nel 2001 con “Di sole e d’azzurro”. A RTL 102.5racconta la sua esperienza al festival: «è stata un’esperienza intensa. Sono tornata a casa con un febbrone, successe anche nel ’95. È stata un’esperienza con una parte sentimentale forte, avevo ...

Giorgia: «Con Elisa a Sanremo ho vissuto un’emozione intensa» Spettakolo.it

Giorgia torna sulla sua esperienza sanremese, dove dice aver vissuto un'emozione davvero intensa duettando con la sua amica Elisa ...Carlo Fuortes e Giorgia Meloni si sono finalmente visti. Ma non cambiano le intenzioni del presidente del Consiglio, intenzionata a mettere mano ai ...