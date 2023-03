Giocava con Totti e rubava il posto a Buffon: ora Marco Caterini è stato condannato ad un anno e 6 mesi per spaccio di droga (Di martedì 7 marzo 2023) Marco Caterini è passato dall’essere il titolare della Nazionale under 15 alla condanna ad un anno e sei mesi per spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. Caterini era considerato una promessa del calcio italiano, poiché capace di essere il titolare a discapito della leggenda Gianluigi Buffon. Cresciuto nelle giovanili della Roma, il 45enne ha bruciato le tappe, dimostrandosi una certezza tra i pali sin da ragazzo. Tra i 14 e i 16 anni sono tanti i successi ottenuti nello sport, tra cui Coppa Italia Primavera, Scudetto Allievi, Torneo Internazionale di Parigi. A 14 anni l’esordio in Nazionale Under 15, con 5 presenze all’attivo, e la soddisfazione di aver difeso anche i pali dell’Under 16. Tuttavia, la carriera di Caterini non ha lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)è passato dall’essere il titolare della Nazionale under 15 alla condanna ad une seiperdi cocaina e resistenza a pubblico ufficiale.era considerato una promessa del calcio italiano, poiché capace di essere il titolare a discapito della leggenda Gianluigi. Cresciuto nelle giovanili della Roma, il 45enne ha bruciato le tappe, dimostrandosi una certezza tra i pali sin da ragazzo. Tra i 14 e i 16 anni sono tanti i successi ottenuti nello sport, tra cui Coppa Italia Primavera, Scudetto Allievi, Torneo Internazionale di Parigi. A 14 anni l’esordio in Nazionale Under 15, con 5 presenze all’attivo, e la soddisfazione di aver difeso anche i pali dell’Under 16. Tuttavia, la carriera dinon ha lo ...

