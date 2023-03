Giocava con Totti e metteva in panchina Buffon: Marco Caterini è condannato per spaccio (Di martedì 7 marzo 2023) La parabola di Marco Caterini, che dalle giovanili della Roma e della Nazionale, dove metteva in panchina Buffon. è ora condannato per spaccio di Cocaina Divideva lo spogliatoio con Totti, nelle giovanili azzurre faceva accomodare in panchina Buffon, ma ora la parabola triste di Marco Caterini lo ha portato ad una condanna per spaccio. la sua esperienza di vita, raccontata da un documentario Paolo Geremei, lo ha fatto passare da una giovane promessa del calcio italiano alle piazze di spaccio di Roma. Cresciuto nelle giovanili dei giallorossi, il portiere aveva ottenuto grandi risultati nel calcio giovanile e per i tecnici di coverciano era anche ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) La parabola di, che dalle giovanili della Roma e della Nazionale, dovein. è oraperdi Cocaina Divideva lo spogliatoio con, nelle giovanili azzurre faceva accomodare in, ma ora la parabola triste dilo ha portato ad una condanna per. la sua esperienza di vita, raccontata da un documentario Paolo Geremei, lo ha fatto passare da una giovane promessa del calcio italiano alle piazze didi Roma. Cresciuto nelle giovanili dei giallorossi, il portiere aveva ottenuto grandi risultati nel calcio giovanile e per i tecnici di coverciano era anche ...

