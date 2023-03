Giardini per cani a Roma, investimento da 3 milioni: ecco dove (Di martedì 7 marzo 2023) Il Comune di Roma pensa anche agli amici a quattro zampe e ha stanziato 3,6 milioni di euro per riqualificare ben 127 aree destinate ai cani, ma anche per costruirne di nuove, altre sette. Un impegno che prevede anche la riqualificazione e l’ampliamento del canile comunale della Muratella, dove verrà realizzato anche un ospedale veterinario e che va a rispondere alle esigenze non solo degli animali, ma anche dei padroni e non di meno degli altri cittadini. Le aree destinate ai cani sono in stato di abbandono Purtroppo, però, le aree capitoline destinate agli amici a quattro zampe sono attualmente in stato di degrado e alcune non sono neanche abbastanza ampie da accogliere i cani, avendo un perimetro inferiore a quello di 400 metri, previsto dal regolamento comunale. Ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) Il Comune dipensa anche agli amici a quattro zampe e ha stanziato 3,6di euro per riqualificare ben 127 aree destinate ai, ma anche per costruirne di nuove, altre sette. Un impegno che prevede anche la riqualificazione e l’ampliamento delle comunale della Muratella,verrà realizzato anche un ospedale veterinario e che va a rispondere alle esigenze non solo degli animali, ma anche dei padroni e non di meno degli altri cittadini. Le aree destinate aisono in stato di abbandono Purtroppo, però, le aree capitoline destinate agli amici a quattro zampe sono attualmente in stato di degrado e alcune non sono neanche abbastanza ampie da accogliere i, avendo un perimetro inferiore a quello di 400 metri, previsto dal regolamento comunale. Ma ...

