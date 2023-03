Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: ?? #Giappone Fallito il lancio del razzo #H3 al Tanegashima Space Center. Duro colpo per l'agenzia spaziale nipponica #Jaxa c… - infoitscienza : Giappone, fallito il lancio del nuovo razzo H3 - lasiciliait : Giappone, fallito il lancio del nuovo razzo H3 - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ?? #Giappone Fallito il lancio del razzo #H3 al Tanegashima Space Center. Duro colpo per l'agenzia spaziale nipponica #Jaxa c… - Radio1Rai : ?? #Giappone Fallito il lancio del razzo #H3 al Tanegashima Space Center. Duro colpo per l'agenzia spaziale nipponic… -

Il secondo tentativo del Giappone di lanciare il suo razzo di nuova generazione H3 è fallito oggi dopo il decollo: il centro di comando ha azionato il meccanismo di autodistruzione della navicella dopo aver concluso che il lancio era fallito. Il Giappone aveva tentato un primo tentativo di lancio con il razzo che non era nemmeno riuscito a decollare. L'H3, pensato come successore dell'H-2A, è il primo razzo di media portata progettato dal Giappone. Un lancio fallito quello del nuovo razzo H3, che il Giappone è stato costretto a far saltare in aria attivato il comando di autodistruzione dopo che il motore si è guastato qualche minuto dopo il decollo.

Giappone, fallito il lancio del razzo di nuova generazione H3 - Mondo Agenzia ANSA

È il secondo tentativo fallito per l’agenzia spaziale giapponese, aveva già provato a lanciare l’H3 il 17 febbraio ...(Adnkronos) - Un lancio fallito quello del nuovo razzo H3, che il Giappone è stato costretto a far saltare in aria attivato il comando di autodistruzione dopo che il motore si è guastato qualche minut ...