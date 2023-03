Gianluca Vacchi, a processo due suoi storici dipendenti: “Mi hanno sottratto oltre mezzo milione di euro dal conto in banca” (Di martedì 7 marzo 2023) “I miei clienti non hanno sottratto alcunché, respingiamo dunque qualsiasi accusa e ci appare strano che gli ammanchi di cui parla il signor Gianluca Vacchi ci siano solo adesso che i miei assistiti hanno chiuso dopo circa 10 anni il rapporto di lavoro con lui e hanno iniziato una causa per ottenere le loro spettanze arretrate e mai pagate”. Ad affermarlo è Domenico Putzolu, avvocato difensore di Pietro Onida e Stefania Schirru, storici collaboratori dell’imprenditore bolognese e influencer da milioni di follower che li accusa di aver sottratto oltre mezzo milione di euro dal suo conto bancario. La Procura di Tempio Pausania, in Sardegna, ha già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “I miei clienti nonalcunché, respingiamo dunque qualsiasi accusa e ci appare strano che gli ammanchi di cui parla il signorci siano solo adesso che i miei assistitichiuso dopo circa 10 anni il rapporto di lavoro con lui einiziato una causa per ottenere le loro spettanze arretrate e mai pagate”. Ad affermarlo è Domenico Putzolu, avvocato difensore di Pietro Onida e Stefania Schirru,collaboratori dell’imprenditore bolognese e influencer da milioni di follower che li accusa di averdidal suorio. La Procura di Tempio Pausania, in Sardegna, ha già ...

