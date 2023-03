Giancarlo Magalli vole tornare in TV | Ma che malattia ha avuto il conduttore capitolino? (Di martedì 7 marzo 2023) Giancarlo Magalli dopo la grande paura è pronto a tornare in tv. Sono stati mesi davvero difficili per il conduttore televisivo, il quale è stato assente dagli schermi per dei problemi di salute non indifferenti. Ma come sta adesso Magalli? A svelarci le sue attuali condizioni di salute è stato proprio lui, che ha rilasciato un’interessante intervista proprio in questi giorni. Giancarlo Magalli, che malattia ha avuto? Il conduttore televisivo Giancarlo Magalli, classe 1947 come ben sappiamo ha vissuto dei momenti davvero molto difficili. Il conduttore infatti ha lottato contro un tumore, dal quale è guarito. Un pò di tempo fa, gli è stato diagnosticato un linfoma alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 7 marzo 2023)dopo la grande paura è pronto ain tv. Sono stati mesi davvero difficili per iltelevisivo, il quale è stato assente dagli schermi per dei problemi di salute non indifferenti. Ma come sta adesso? A svelarci le sue attuali condizioni di salute è stato proprio lui, che ha rilasciato un’interessante intervista proprio in questi giorni., cheha? Iltelevisivo, classe 1947 come ben sappiamo ha vissuto dei momenti davvero molto difficili. Ilinfatti ha lottato contro un tumore, dal quale è guarito. Un pò di tempo fa, gli è stato diagnosticato un linfoma alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... POPCORNTVit : Giancarlo Magalli vuole tornare in tv: 'La Rai è il primo amore, ma a Mediaset non direi di no' - PasqualeMarro : #GiancarloMagalli: “Il mio futuro è a Mediaset…” - Ilsuperbo89 : Sempre molto sincero e lucido #Magalli.Fossi in Piersilvio gli darei il nuovo #Gfvip.Sarebbe una cosa talmente spia… - repubblica : Giancarlo Magalli, dopo la paura il ritorno in tv: 'Spero nella Rai ma non riufiuterei Mediaset' [a cura della reda… - infoitcultura : Giancarlo Magalli parla dopo il tumore: “Nessuna proposta dalla Rai, i miei programmi ad altri” -