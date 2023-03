Giancarlo Giannini tra le stelle della Walk of Fame di Hollywood: “Questa è la cosa migliore, significa che sarò un attore per sempre” (Di martedì 7 marzo 2023) A 80 anni Giancarlo Giannini, attore, doppiatore e sceneggiatore italiano, entra nella Walk of Fame di Hollywood. “Questa stella significa che sarò un attore per sempre – dice – Qui sono in buona compagnia, sono tra tante altre stelle di amici che hanno fatto il mio stesso lavoro e che fanno gli attori come me”. Un omaggio al suo intero lavoro che, spiega, è diverso rispetto a un Oscar: “È la cosa migliore”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) A 80 anni, doppiatore e sceneggiatore italiano, entra nellaofdi. “stellacheunper– dice – Qui sono in buona compagnia, sono tra tante altredi amici che hanno fatto il mio stesso lavoro e che fanno gli attori come me”. Un omaggio al suo intero lavoro che, spiega, è diverso rispetto a un Oscar: “È la”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

