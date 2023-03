Giancarlo Giannini, stella sulla Walk of Fame: “A Hollywood mi amano più che in Italia” (FOTO) (Di martedì 7 marzo 2023) Giancarlo Giannini ha finalmente la sua stella sulla Walk of Fame, il celebre marciapiede dell’Hollywood Boulevard. L’attore Italiano si toglie una grandissima soddisfazione a ottant’anni e non manca di lanciare una frecciatina all’Italia, specificando di essere più amato in America che nel suo paese. Da qualche ora Giancarlo Giannini è uno dei pochi attori Italiani con una stella sulla Walk of Fame. pic.twitter.com/792rq18Bmt — Useppe (@Useppe00) March 6, 2023 Come riportato da Ansa l’artista ha sottolineato: “Sono molto felice. Questa stella da oggi splenderà nel cielo. Ringrazio ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023)ha finalmente la suaof, il celebre marciapiede dell’Boulevard. L’attoreno si toglie una grandissima soddisfazione a ottant’anni e non manca di lanciare una frecciatina all’, specificando di essere più amato in America che nel suo paese. Da qualche oraè uno dei pochi attorini con unaof. pic.twitter.com/792rq18Bmt — Useppe (@Useppe00) March 6, 2023 Come riportato da Ansa l’artista ha sottolineato: “Sono molto felice. Questada oggi splenderà nel cielo. Ringrazio ...

