Giancarlo Giannini riceve la stella sulla Walk of Fame: “A Venezia non mi hanno dato neanche un gatto nero” (Di martedì 7 marzo 2023) Giancarlo Giannini riceve la stella sulla Walk of Fame. Nella giornata di ieri l’attore italiano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento sulla passeggiata delle celebrità a Los Angeles. Si tratta del sedicesimo italiano. La cerimonia è stata organizzata dopo tre anni di attesa per l’approvazione del nome da parte del comitato e dopo due ulteriori anni ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)laof. Nella giornata di ieri l’attore italiano ha ricevuto il prestigioso riconoscimentopasseggiata delle celebrità a Los Angeles. Si tratta del sedicesimo italiano. La cerimonia è stata organizzata dopo tre anni di attesa per l’approvazione del nome da parte del comitato e dopo due ulteriori anni ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : ?????????? Da oggi c'è una nuova stella italiana nella Walk of Fame di Hollywood: quella di Giancarlo Giannini. L'attor… - RaiNews : Giancarlo Giannini festeggia una meritatissima stella sulla “Walk of Fame” di #Hollywood #GiancarloGiannini - piccolaweendy : RT @Useppe00: Da qualche ora Giancarlo Giannini è uno dei pochi attori italiani con una stella sulla Walk of Fame. - stopridingmyD : RT @Useppe00: Da qualche ora Giancarlo Giannini è uno dei pochi attori italiani con una stella sulla Walk of Fame. - mathildbauchard : RT @Useppe00: Da qualche ora Giancarlo Giannini è uno dei pochi attori italiani con una stella sulla Walk of Fame. -