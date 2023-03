Giancarlo Giannini ottiene la sua stella sulla Walk of Fame (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo tre anni di attesa l’attore e doppiatore Giancarlo Giannini riceve la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Sedicesimo italiano ad ottenerla. La passeggiata sulla Walk of Fame Giancarlo Giannini indica la sua stella – Ph Credit Coomingsoon.itGiancarlo Giannini ha ricevuto l’onore di essere nella Walk of Fame. La famosa passeggiata delle celebrità di Hollywood ogni anno omaggia una trentina di artisti del mondo dello spettacolo, l’attore e doppiatore Giannini è il sedicesimo italiano ad ottenere la stella di granito rosso. Questo onore arriva dopo che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo tre anni di attesa l’attore e doppiatorericeve la suaofdi Hollywood. Sedicesimo italiano ad ottenerla. La passeggiataofindica la sua– Ph Credit Coomingsoon.itha ricevuto l’onore di essere nellaof. La famosa passeggiata delle celebrità di Hollywood ogni anno omaggia una trentina di artisti del mondo dello spettacolo, l’attore e doppiatoreè il sedicesimo italiano ad ottenere ladi granito rosso. Questo onore arriva dopo che ...

